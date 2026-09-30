Informácie potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Zdravotný stav maloletej žiačky po utorkovom (29. 9.) útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) o tom informoval pred stredajším rokovaním vlády v Uhrovci. Pacientka je podľa jeho slov stále v intenzívnej zdravotnej starostlivosti.
„S rešpektom k tomu, že ide o maloletú osobu, ja nechcem poskytovať extenzívne informácie. Žiaľ, ten stav je naďalej mimoriadne vážny,“ povedal šéf rezortu s tým, že je o zdravotnom stave pacientky informovaný na hodinovej báze. Deklaroval, že v prípade nových skutočností o nich bude informovať.
Útočník je na psychiatrii
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pred rokovaním vlády v Uhrovci uviedol, že útočník je momentálne v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Prezídium policajného zboru zároveň uviedlo, že vyšetrovanie útoku intenzívne pokračuje.
Vykonali niekoľkohodinovú podrobnú obhliadku miesta činu. Policajti taktiež vypočuli viacerých svedkov a realizovali aj domovú prehliadku v bydlisku podozrivého 13-ročného žiaka, s ktorým naďalej vykonávajú nevyhnutné procesné úkony.
„Naďalej prebieha vyšetrovanie, rovnako beží konanie policajnej inšpekcie v prípade preverenia postupu policajtov obvodného oddelenia v Turzovke,“ dodal minister k okolnostiam prípadu a udalostiam, ktoré mu predchádzali. Vyzval zároveň na zdržanlivosť pri hodnotení a vyčkanie na oficiálne výsledky vyšetrovania.
Šutaj Eštok zároveň naznačil, že je namieste debata o prípadnom sprísnení vekovej hranice pre trestnoprávnu zodpovednosť. „Rozprávali sme sa o tom s pánom ministrom školstva, samozrejme, je to aj na debatu s pánom ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD),“ dodal.