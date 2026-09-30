Grécki záchranári vytiahli z trosiek zrútenej budovy v historickom centre Atén telá šiestich ľudí, ktorí neprežili ničivý výbuch spôsobený najpravdepodobnejšie únikom plynu.
Vo vyhľadávanej turistickej štvrti Plaka v Aténach došlo ešte v piatok 25. septembra v skorých ranných hodinách k masívnej explózii, ktorá kompletne zrovnala so zemou obytnú budovu. Po vyčerpávajúcom pátraní záchranári v sobotu potvrdili najhorší scenár a z trosiek vyprostili telá všetkých šiestich nezvestných osôb.
Podľa miestnych médií boli obeťami štyria americkí turisti, ktorí na prvom poschodí využívali krátkodobé ubytovanie, a starší manželský pár – 78-ročný Brit a 77-ročná Grékyňa z druhého poschodia. Úrady zatiaľ čakajú na oficiálnu identifikáciu tiel.
Záchranná akcia a zranení
Do rozsiahlej pátracej operácie sa okamžite zapojilo viac ako tri desiatky hasičov, ťažká technika aj tri špeciálne vycvičené záchranárske psy. Z poškodenej susednej nehnuteľnosti sa hasičom podarilo zachrániť dve ženy, ktoré boli s zraneniami prevezené do nemocnice. Ľahšie zranenia utrpel aj náhodný chodca, ktorý v čase výbuchu prechádzal okolo.
Na vine bol pravdepodobne plyn
Polícia a vyšetrovatelia nateraz pracujú s viacerými verziami, no hlavnou hypotézou zostáva masívny únik plynu. Viacerí obyvatelia z okolia totiž potvrdili, že krátko pred samotnou explóziou cítili v ulici intenzívny zápach.