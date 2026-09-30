Samosprávy krajských miest odkázali vláde, že štátny príspevok na zlacnenie mestskej dopravy musí byť vyšší a samotné zľavy sa z technických príčin nepodarí spustiť od prvého októbra.
Vládny zámer znížiť ceny lístkov v mestskej hromadnej doprave naráža na praktické prekážky v samosprávach. Krajské mestá požadujú, aby štát hradil 40 percent nákladov na MHD po odpočítaní tržieb z cestovného, namiesto vládou navrhovaných 30 percent, píše Denník N.
Zároveň upozorňujú, že spustiť zlacnené cestovné hneď od 1. októbra je technicky nemožné. Keďže úpravy predajných systémov a uplatnenie nových tarifných pravidiel si vyžadujú čas, ako reálny termín vidia najskôr 12. október.
Nezabudnúť na permanentkárov a platbu vopred
Mestá zdôrazňujú, že zľavy sa musia vzťahovať aj na dlhodobé predplatné lístky – teda štvrťročné, polročné a ročné. Pravidelných cestujúcich, ktorí si ich už zakúpili, nechcú diskriminovať a navrhujú napríklad kompenzáciu formou predĺženia ich platnosti. Od štátu navyše požadujú, aby im vyčlenené financie posielal vopred, najneskôr do konca mesiaca, v ktorom zľavy vstúpia do platnosti.
Lacné lístky ľudí do autobusov nepretlačia
Vládny balík zliav má byť reakciou na prudký rast cien palív. Zástupcovia krajských miest však prízvukujú, že samotné zlacnenie lístkov dlhodobé problémy verejnej dopravy nevyrieši. Pre cestujúcich je podľa nich rozhodujúca najmä spoľahlivosť, komfort a kvalita spojov, nielen samotná cena.
Minister dopravy Jozed Ráž pred dnešným rokovaním vlády uviedol, že by cestovné v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách malo klesnúť o 50 %. Zľava má platiť od 12. októbra na 30 dní.