Lietadlo do Tel Avivu vyslalo signál únosu, na palube sa vraj pobili piloti
Komerčný Boeing 737 MAX8 spoločnosti Flydubai na linke FZ1073 smeroval z Dubaja do izraelského Tel Avivu, keď nad územím Saudskej Arábie náhle zmenil kurz a stratil sa z radarových systémov.Posádka najprv aktivovala štandardný núdzový kód 7 700. Krátko nato však odpovedač prepli na signál 7 500, ktorý sa v leteckej doprave používa výhradne pri únose stroja alebo nezákonnom zásahu na palube. O niečo neskôr sa signalizácia opäť vrátila k všeobecnému stavu núdze.