Národná banka Slovenska upravuje pravidlá pre hypotekárne úvery, vďaka čomu mladým ľuďom do 35 rokov uľahčí cestu k prvému vlastnému bývaniu, zatiaľ čo investorom s viacerými nehnuteľnosťami sprísni podmienky.
Slovenský hypotekárny trh čakajú dôležité zmeny v pravidlách takzvaného LTV limitu, teda v tom, aké percento z hodnoty nehnuteľnosti ti banka dokáže požičať. Národná banka Slovenska (NBS) sa rozhodla jasnejšie rozlíšiť medzi ľuďmi, ktorí si hľadajú svoju prvú strechu nad hlavou, a tými, ktorí nehnuteľnosti nakupujú ako investíciu.
Podľa nových pravidiel budú môcť mladí žiadatelia do 35 rokov pri kúpe alebo stavbe svojho prvého bývania získať financovanie až do výšky 90 % hodnoty nehnuteľnosti. Na vstup tak budú potrebovať výrazne menej vlastných úspor než doteraz. Pre väčšinu bežných žiadateľov ostáva štandardná hranica na úrovni 80 %.
Stopka pre skupovanie nehnuteľností na investíciu
Dôvodom na úpravu regulácie je aktuálny vývoj na realitnom trhu, kde čoraz väčší podiel hypoték čerpajú ľudia, ktorí už nejaký byt či dom vlastnia. V súčasnosti končí každá piata hypotéka v rukách klientov, ktorí už majú vo vlastníctve minimálne dve nehnuteľnosti.
Práve pre túto skupinu NBS podmienky sprísňuje. Pri financovaní tretej a každej ďalšej nehnuteľnosti klesne maximálny limit LTV na 70 %. Investori tak budú musieť pri nákupe vytiahnuť podstatne viac vlastných peňazí.
Člen Bankovej rady NBS Vladimír Dvořáček vysvetlil, že cieľom je vyrovnať šance na trhu, ochrániť finančnú stabilitu a pomôcť mladým ľuďom, pre ktorých bolo zhromaždenie dostatočných vlastných zdrojov doteraz najväčšou prekážkou.
Odkedy zmeny vstúpia do platnosti?
Nové pravidlá začnú platiť od 1. januára 2027. Bankový sektor dostane dostatočný časový priestor na to, aby upravil svoje interné systémy a dokázal efektívne overovať, koľko nehnuteľnosti už konkrétny žiadateľ vlastní.
Aj po zavedení nových pravidiel však komerčným bankám ostane vymedzený priestor na to, aby vo výnimočných prípadoch poskytli financovanie do 90 % LTV aj iným vybraným klientom.