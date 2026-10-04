Lietadlo so šiestimi ľuďmi na palube zmizlo počas letu do Bostonu. Rozbehlo sa rozsiahle pátranie
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TASR
dnes 4. októbra 2026 o 15:40
Čas čítania 0:18

Lietadlo so šiestimi ľuďmi na palube zmizlo počas letu do Bostonu. Rozbehlo sa rozsiahle pátranie

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Lietadlo so šiestimi ľuďmi na palube zmizlo počas letu do Bostonu. Rozbehlo sa rozsiahle pátranie
Zdroj: Pexels/Max Walter

Pátranie prebieha zo vzduchu aj z mora pri pobreží ostrova Nantucket.

Americká pobrežná stráž pátra po malom lietadle so šiestimi ľuďmi na palube, ktoré zmizlo počas letu z Bermúd do Bostonu. Kontakt so strojom sa prerušil v sobotu skoro ráno.

Signál lietadla typu Gulfstream G100, podľa údajov Flightradar24, náhle zmizol nad Atlantikom približne hodinu po štarte. Záchranári po stroji pátrajú zo vzduchu aj z mora pri pobreží ostrova Nantucket.

Lietadlo patrí kanadskej spoločnosti Latitude Air Ambulance, ktorá zabezpečuje zdravotnícku prepravu. Na palube boli štyria členovia posádky a dvaja pasažieri.

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Náhľadový obrázok: Pexels/Max Walter
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