Pátranie prebieha zo vzduchu aj z mora pri pobreží ostrova Nantucket.
Americká pobrežná stráž pátra po malom lietadle so šiestimi ľuďmi na palube, ktoré zmizlo počas letu z Bermúd do Bostonu. Kontakt so strojom sa prerušil v sobotu skoro ráno.
Signál lietadla typu Gulfstream G100, podľa údajov Flightradar24, náhle zmizol nad Atlantikom približne hodinu po štarte. Záchranári po stroji pátrajú zo vzduchu aj z mora pri pobreží ostrova Nantucket.
Lietadlo patrí kanadskej spoločnosti Latitude Air Ambulance, ktorá zabezpečuje zdravotnícku prepravu. Na palube boli štyria členovia posádky a dvaja pasažieri.
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