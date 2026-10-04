V budúcom roku počíta s vyšším deficitom než tento rok, pokračovaním energopomoci aj výdavkami na opatrenia proti suchu a sociálne programy.
Slovensko by malo v roku 2027 hospodáriť s deficitom 4,94 % HDP, čo predstavuje približne 7,4 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý pripravilo ministerstvo financií. V tomto roku sa očakáva deficit na úrovni 4,37 % HDP.
Deficit má neskôr postupne klesať
V ďalších rokoch chce štát schodok znižovať – v roku 2028 na 4,5 % a v roku 2029 na 4 % HDP. Na dosiahnutie týchto cieľov však budú potrebné ďalšie konsolidačné opatrenia. Bez nich by deficit podľa ministerstva opäť rástol.
V roku 2027 sa očakávajú príjmy verejnej správy približne 63,3 miliardy eur a výdavky 70,8 miliardy eur.
Peniaze pôjdu aj na energie či boj so suchom
Rozpočet počíta s 250 miliónmi eur na pomoc s vysokými cenami energií a ďalších 100 miliónov eur má smerovať na opatrenia proti suchu, zadržiavanie vody a dôsledky klimatickej zmeny.
Ďalších 482 miliónov eur je vyčlenených najmä na sociálne a prorodinné opatrenia vrátane reformy sociálnych služieb či príspevkov pre prvákov a pri narodení dieťaťa.
Ministerstvo zároveň upozorňuje, že verejný dlh bude naďalej rásť. Na konci roka 2029 by mal pri splnení rozpočtových cieľov dosiahnuť 69,6 % HDP.