Zamestnancov s najnižšími príjmami čakajú od budúceho roka zmeny.
Od 1. januára 2027 sa základná minimálna mzda na Slovensku zvýši zo súčasných 915 eur pre rok 2026 na rovných 972 eur mesačne. V praxi to znamená, že zamestnanci odmeňovaní mesačnou mzdou si prilepšia presne o 57 eur. Pri hodinovej sadzbe stúpne najnižšia možná odmena z 5,259 eura na 5,586 eura za každú odpracovanú hodinu. Na prehľad týchto mzdových úprav a pravidiel upozornila advokátska kancelária Ružička and Partners.
Čím ťažšia práca, tým viac peňazí
Zákonník práce zároveň rozdeľuje minimálne mzdové nároky do šiestich stupňov podľa náročnosti a zložitosti vykonávanej práce. Kým prvý stupeň, ktorý zahŕňa pomocné, prípravné či manipulačné práce, garantuje základných 972 eur, pri druhom stupni to už bude 1 088 eur za mesiac. Do tohto druhého stupňa spadajú napríklad jednoduché remeselné práce alebo bežné administratívne a rutinné činnosti.
Pri najvyššom, šiestom stupni náročnosti práce, dosiahne minimálna garancia z pohľadu zákona až 1 552 eur mesačne. Tento stupeň je vyhradený pre profesie, ktoré vyžadujú tvorivé riešenie úloh s vysokou mierou zodpovednosti za škody s celospoločenskými dôsledkami či organizáciu najzložitejších systémov.
Zaradenie závisí od najzložitejšej úlohy
To, do ktorého stupňa ako zamestnanec patríš, sa odvíja od súhrnu pracovných činností dohodnutých priamo v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je zo zákona povinný priradiť tvoje pracovné miesto do príslušného stupňa vždy na základe tej najnáročnejšej činnosti, ktorú od teba v práci vyžaduje.