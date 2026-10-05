Prieskumy sa brutálne mýlili: Prezidentské voľby v Brazílii vedie Bolsonaro, Lula schytal tvrdý úder
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TASR
dnes 5. októbra 2026 o 8:12
Čas čítania 1:04

Prieskumy sa brutálne mýlili: Prezidentské voľby v Brazílii vedie Bolsonaro, Lula schytal tvrdý úder

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Prieskumy sa brutálne mýlili: Prezidentské voľby v Brazílii vedie Bolsonaro, Lula schytal tvrdý úder
Zdroj: TASR/AP/Andre Penner

O smerovaní najväčšej juhoamerickej krajiny tak rozhodne až druhé kolo, ktoré sa uskutoční 25. októbra.

Predvolebné odhady nedávali 45-ročnému pravicovému senátorovi Fláviovi Bolsonarovi veľké šance a za jednoznačného favorita označovali súčasnú 80-ročnú ľavicovú hlavu štátu Luiza Inácia Lulu da Silvu. Po sčítaní vyše 98 percent okrskov však prišiel šok.

Bolsonaro získal 47,27 percenta hlasov a preskočil Lulu, ktorý dosiahol len 44,88 percenta. Keďže ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu, Brazílčania pôjdu k volebným urnám opäť v nedeľu 25. októbra.

Návrat rodiny Bolsonarovcov napriek škandálom

Výsledok volieb znamená veľký návrat politického klanu Bolsonarovcov. Flávio je totiž synom bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého súd odsúdil za pokus o štátny prevrat po neúspešných voľbách v roku 2022. V nedeľných voľbách uspeli aj ďalší členovia rodiny – Jairova manželka Michelle a syn Carlos vybojovali kreslá v Senáte, zatiaľ čo ďalší syn Jair Renan zasadne do Poslaneckej snemovne.

Triumf prichádza napriek tomu, že samotný Flávio Bolsonaro čelí vyšetrovaniu z korupcie v súvislosti s financovaním filmu o svojom otcovi s názvom Čierny kôň. Voličov však viac trápia vysoké ceny v obchodoch a zlá ekonomická situácia, z ktorej obviňujú práve súčasnú ľavicovú vládu.

V hre sú vzácne kovy aj zásahy Donalda Trumpa

Súčasný prezident Lula da Silva stavil v kampani na boj za ochranu Amazónie, kde výrazne znížil odlesňovanie, a na sociálne programy proti chudobe. Voľby označoval za súboj medzi demokraciou a „barbarstvom“.

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Dôležitou témou volieb sú však aj gigantické ložiská vzácnych zemín, o ktoré majú obrovský záujem Spojené štáty. Kým Bolsonaro ponúka Brazíliu ako alternatívu, ktorá má USA pomôcť znížiť závislosť od Číny, Lula opakovane kritizoval americký tlak, clá a sankcie. Dni pred voľbami sprevádzalo aj vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý potvrdil, že dianie v Brazílii intenzívne sleduje.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Lucas Landau
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