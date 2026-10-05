V našej hre si otestuješ, či vieš správne odhadnúť výšku známych slovenských aj svetových politikov.
Porovnaj politikov medzi sebou, nastav ich odhadovanú výšku a zisti, o koľko centimetrov si sa (ne)trafil. Na záver ťa čaká aj finálne kolo, v ktorom ich budeš radiť od najnižšieho po najvyššieho.
Ako funguje bodovanie a čo znamená finálne skóre?
V každom z piatich kôl môžeš získať najviac 100 bodov, za každý centimeter odchýlky od skutočnej výšky ti ubudne 7 bodov. Vo finálnom kole získaš 0, 30, 80, 140 alebo 200 bodov podľa počtu správne zoradených politikov. Celkové skóre je súčet bodov zo všetkých kôl a maximum je 700.
Chceš ďalšiu výzvu? Otestuj svoj odhad aj na známych budovách.
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