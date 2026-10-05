Za vrátený tovar dostanú ľudia svoje peniaze naspäť.
Obchodná sieť Tesco vydala oficiálne varovanie a z pultov sťahuje sklenený hrnček určený na latte, ktorý patrí pod ich privátnu značku FF HOME. Ide o konkrétny výrobok, ktorý nájdeš pod EAN kódom: 5057967613311.
K stiahnutiu produktu pristúpili po tom, čo interné testy odhalili závažný problém. Výrobok môže vykazovať poškodenie, pri ktorom reálne hrozí, že sa zákazník počas manipulácie alebo samotného pitia zraní. Zástupcovia reťazca preto dôrazne apelujú na ľudí, aby tento konkrétny pohár prestali vo vlastnom záujme okamžite používať.
Peniaze ti vrátia bez problémov
Rizikový pohár sa v sieti supermarketov predával pomerne dlhú dobu. Ak si si ho v Tescu kúpil v rozmedzí od septembra 2025 do augusta 2026, určite sa ho zbav.
Nemusíš ho však hádzať do koša, pretože máš nárok na preplatenie. Stačí, ak nebezpečný kúsok prinesieš do ktorejkoľvek predajne a odovzdáš ho na pultoch informácií, prípadne ho zanesieš do centra služieb zákazníkom. Zamestnanci ti tovar preberú a okamžite ti zaň vrátia plnú sumu.