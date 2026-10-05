Sociálni partneri na protest neprišli na rokovanie tripartity a politickú scénu medzitým rozdeľuje aj kontroverzná transakčná daň.
Schvaľovanie kľúčového zákona roka malo byť formalitou, no zmenilo sa na frašku. Zástupcovia zamestnávateľov sa rozhodli bojkotovať pondelkové zasadnutie tripartity. Dôvod? Ministerstvo financií im rozsiahle podklady k štátnemu rozpočtu doručilo až tesne pred samotným stretnutím. Firmy odkázali, že nebudú robiť vláde štatistov a odmietajú vytvárať dojem férovej diskusie pri niečom, čo si ani nestihli prečítať, uvádza tnlive.sk.
Kým minister financií Ladislav Kamenický hovorí o rozpočte, ktorý má Slovensku pomôcť „vydýchnuť si", jeho stranícky kolega Robert Kaliňák odbil kritikov s tým, že v dnešnej „dynamickej dobe" musíme obetovať trochu vlastného pohodlia. Predseda PS Michal Šimečka to naopak prirovnal k postupom z banánovej republiky.
Rebélia pre bankové poplatky
Aby vládnych problémov nebolo málo, rozbuškou sa stala aj transakčná daň. Pôvodne mala v januári skončiť, no podľa najnovších informácií si na ňu podnikatelia budú musieť zvykať až do roku 2028.
Opozičná SaS preto obratom predložila návrh na jej okamžité zrušenie k prvému novembru. Prekvapením je, že tento nápad sa pozdáva aj niektorým poslancom z koaličného tábora. Podporu za zrušenie bankovej dane verejne sľúbil napríklad Tomáš Taraba. Čas sa pritom kráti, hotový rozpočet musí pristáť v parlamente najneskôr do 15. októbra.