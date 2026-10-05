Policajná inšpekcia už začala trestné stíhanie a prešetruje postup polície, ktorá mala podľa všetkého podceniť vážnu situáciu.
Krvavému incidentu na základnej škole predchádzalo mimoriadne znepokojivé správanie. 13-ročný ôsmak Daniel na sociálnych sieťach zverejnil upravenú fotografiu z koncentračného tábora, do ktorej morbídne vložil tváre dvoch svojich učiteliek, píšu Aktuality.
Na tento krok upozornila pedagógov jeho spolužiačka Nelka. Vedenie školy nečakalo a podľa informácií portálu Aktualít podalo na chlapca trestné oznámenie už pár dní pred samotným útokom. K adekvátnemu zásahu však nedošlo, čo malo fatálne následky.
Krvavá pomsta a vyhasnuté životy
Daniel svoj hnev namieril priamo na školáčku, ktorá o jeho fotke povedala dospelým. Keď na ňu nožom zaútočil, do rany sa mu postavila 61-ročná bývalá riaditeľka. Tento hrdinský čin ju stál život – svojim zraneniam podľahla krátko po útoku.
Mladé dievča okamžite previezli do nemocnice v Martine. Hoci ju lekári operovali dlhé hodiny a bojovali o jej život, ťažkým zraneniam nakoniec podľahla aj ona. Útok prežila len ďalšia zranená učiteľka, ktorá je už mimo ohrozenia života.