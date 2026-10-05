Vláda schválila nový rozpočet: Deficit presiahne 7 miliárd, štát odklepol aj odškodné pre obete tragédií na školách
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Daniel Zbudila
dnes 5. októbra 2026 o 12:28
Čas čítania 1:50

Vláda schválila nový rozpočet: Deficit presiahne 7 miliárd, štát odklepol aj odškodné pre obete tragédií na školách

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Vláda schválila nový rozpočet: Deficit presiahne 7 miliárd, štát odklepol aj odškodné pre obete tragédií na školách
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zatiaľ čo celkový dlh krajiny nebezpečne stúpa, vláda vyčlenila stámilióny na energie či rodinné balíčky.

Nový finančný plán počíta s tým, že štátne príjmy dosiahnu 63,3 miliardy eur, no výdavky vystrelia až na 70,8 miliardy eur. Výsledkom je sekera vo výške 7,44 miliardy eur, čo predstavuje 4,94 % nášho HDP.

Ide o zhoršenie oproti tomuto roku, kedy sa očakával schodok na úrovni 4,37 %. Ak vláda v ďalších rokoch nepríde s novými tvrdými škrtmi, štátny dlh do konca obdobia presiahne kritickú hranicu 70 % HDP. Finálny návrh musí ešte odobriť parlament, pričom poslancom by mal prísť na stôl už na najbližšej alebo mimoriadnej schôdzi.

Dotácie na energie aj peniaze pre prvákov

Kam všetky tie miliardy z rozpočtu vlastne pôjdu? Štát si naplánoval niekoľko štrukturálnych balíčkov:

  • Dotácie na energie: Na kompenzácie vysokých cien energií je vyčlenených 250 miliónov eur.
  • Sociálne opatrenia a rodiny: Takmer 482 miliónov eur zhltnú legislatívne zmeny v sociálnej sfére. Sem patrí reforma sociálnych služieb, príspevky pri odkázanosti, no napríklad aj príspevok pri narodení dieťaťa či zvýšené vreckové pre prvákov.
  • Boj so suchom: Ministerstvo pôdohospodárstva dostane 100 miliónov eur na opatrenia proti klimatickej zmene a zadržiavanie vody v krajine.

Finančná pomoc pre obete školských tragédií

Vládny kabinet okrem samotného rozpočtu schválil na pondelkovom zasadnutí aj okamžitú finančnú injekciu pre rodiny zasiahnuté nedávnymi tragickými udalosťami na základných a stredných školách v Spišskej Starej Vsi a v Staškove.

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Pre pozostalých po obetiach a ťažko zranených štát vyčlenil zo štátnej kasy celkovú sumu 240-tisíc eur ako formu kompenzácie za prežitú hroznú skúsenosť.

Návrh predložilo ministerstvo školstva ako iniciatívny materiál vzhľadom na to, že zamestnanci škôl ani žiaci nie sú osoby, ktorým osobitný zákon priznáva príspevok pre pozostalých alebo za zranenie. „Vzhľadom na okolnosti a závažnosť tragických udalostí v školstve sa navrhuje, aby vláda osobitne odškodnila pozostalých a zranené osoby dodatočne aj v prípade Spišskej Starej Vsi,“ uviedol rezort školstva.

Tisíce eur pre zasiahnutých

Ministerstvo školstva po dohode s Ministerstvom financií SR navrhuje vláde uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky pre pozostalých po obetiach týchto tragických udalostí vo výške 50-tisíc eur pre každú pozostalú rodinu, čo predstavuje celkovú sumu 200-tisíc eur. Pre každú ťažko zranenú osobu by malo smerovať 20-tisíc eur, čo je celkovo 40-tisíc eur. Celková suma tak predstavuje 240-tisíc eur.

Odborári ani zamestnávatelia nesúhlasia

Rokovanie tripartity o novom štátnom rozpočte sa skončilo kompletným fiaskom, keďže odborári aj zamestnávatelia poslali vládny návrh nekompromisne k vode. Partnerov vytočilo nielen to, že im stostranové podklady pristáli na stoloch až v nedeľu večer, ale najmä otvorený prístup ministra financií Ladislava Kamenického, ktorý priznal, že rozpočet zliepal podľa politických apetítov koalície a nie reálnych potrieb krajiny.

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Podnikateľom v návrhu chýbajú akékoľvek prorastové impulzy a hnevá ich napríklad nezrušenie transakčnej dane či napumpované platy úradníkov, odborári márne hľadajú garancie vyšších miezd pre najslabšie platených zamestnancov štátu a mestá zasa zúfajú, že im prísna dlhová brzda po novom zablokuje aj ich vlastné ušetrené milióny.

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Náhľadový obrázok: TASR/Pavel Neubauer
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