Guvernér štátu Tennessee po tomto mrazivom incidente okamžite stopol všetky ďalšie popravy a nariadil hĺbkové vyšetrovanie.
Iba tri dni trvalo, kým po obrovskom škandále padla prvá hlava. Riaditeľ väzenského systému Frank Strada oficiálne zložil funkciu. Jeho koniec oznámil v sobotu samotný guvernér štátu Tennessee Bill Lee s tým, že Strada považuje svoj odchod počas prebiehajúceho vyšetrovania za najlepšie riešenie pre obyvateľov.
Dôvodom je šokujúci priebeh popravy Christy Pikeovej. Žena nielenže samotný výkon trestu smrti prežila, ale po podaní dvoch dávok smrtiacej látky ju museli urýchlene previezť do nemocnice, kde momentálne vo veľmi kritickom stave bojuje o život.
Nejde o prvý prúser
To, čo by sa dalo označiť za nešťastnú náhodu, naberá v kontexte Stradovho pôsobenia oveľa temnejšie kontúry. Ako upozorňuje stanica ABC News, pod jeho vedením ide už o druhú spackanú popravu v priebehu jedného roka.
Ešte v máji tohto roka museli úrady v Tennessee predčasne ukončiť popravu Tonyho Carruthersa. Dôvod bol bizarný – popravčia čata s lekármi sa celú hodinu a pol márne snažila nájsť vhodnú žilu, do ktorej by mu vpichla smrteľný kokteil. Navyše, americký portál Tennessee Lookout pripomenul, že Strada mal na krku podobné prúsery aj v minulosti. Počas jeho predchádzajúceho pôsobenia v štáte Arizona sprevádzali vážne komplikácie až tri výkony trestu smrti.
Guvernér zatiahol ručnú brzdu
Pohár trpezlivosti definitívne pretiekol. Guvernér Bill Lee po najnovšom incidente s Pikeovou vyhlásil dočasné moratórium na všetky popravy v štáte. Nariadil tiež prísne a nezávislé preverenie celého systému. Vyšetrovatelia majú zistiť, či v popravčej komore zlyhali jednotlivci, alebo ide o hlboký systémový problém, ktorý sa dlhodobo zametal pod koberec.
Dlhoroční kritici trestu smrti v Tennessee pritom tvrdia, že scenár, ktorý sa odohral tento týždeň, bol len otázkou času. Na vážne trhliny v procedúrach vraj upozorňovali už mesiace, no ich varovania nikto nepočúval. Stradov odchod tak zrejme spustí lavínu, ktorá môže radikálne zmeniť spôsob, akým sa v tomto americkom štáte pristupuje k najvyššiemu trestu.