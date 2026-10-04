Po dlhom období sucha sa počasie zmení: Slovensko čakajú výdatnejšie zrážky a pokles teplôt
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Natália Mišániová
dnes 4. októbra 2026 o 10:05
Čas čítania 0:32

Po dlhom období sucha sa počasie zmení: Slovensko čakajú výdatnejšie zrážky a pokles teplôt

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Po dlhom období sucha sa počasie zmení: Slovensko čakajú výdatnejšie zrážky a pokles teplôt
Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

Budúci týždeň má prísť výraznejší dážď a ochladenie, ktoré by mohli aspoň čiastočne zmierniť sucho.

Slovensko už niekoľko týždňov trápi výrazné sucho a nedostatok vlahy. Najhoršia situácia je najmä na juhu a východe krajiny. Podľa portálu Intersucho zasiahlo niektoré oblasti extrémne až výnimočné sucho, informuje portál iMeteo.sk.

Budúci týždeň má prísť výraznejší dážď

Zmena by mohla prísť už počas budúceho týždňa. Podľa aktuálnych výstupov modelu ECMWF smeruje nad Slovensko zrážkovo bohatšie počasie a dážď by mal zasiahnuť väčšinu územia.

Najviac zrážok sa očakáva na západe a severozápade, kde by do konca budúceho týždňa mohlo spadnúť okolo 30 litrov vody na meter štvorcový. Dážď by tak mohol aspoň čiastočne zmierniť deficit pôdnej vlahy. Na výraznejšie doplnenie zásob vody však bude potrebné dlhšie obdobie so zrážkami.

S dažďom príde aj ochladenie

Frontálny systém má okrem zrážok priniesť aj pokles teplôt. Chladnejšie počasie zároveň spomalí odparovanie vody, vďaka čomu sa môže viac zrážok udržať v pôde.

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Náhľadový obrázok: TASR/Daniel Stehlík
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