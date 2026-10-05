Uliciam hlavného mesta sa možno o niečo uľaví. Bratislavskí kriminalisti zadržali 22-ročného mladíka, ktorý bol v minulosti jedným z hlavných lídrov extrémistickej skupiny Valhalla.
Zásah bratislavskej krajskej kriminálky prebehol vo štvrtok 1. októbra 2026. Policajti išli po 22-ročnom Bratislavčanovi na základe dlhodobého sledovania a dôkazov, pričom ho zbalili priamo v momente, keď si preberal ďalšiu zásielku omamných látok.
Podľa vyšetrovateľov mladík minimálne od februára tohto roka čulo obchodoval s nebezpečnými syntetickými drogami ako mefedrón (4-MMC) či klefedrón (4-CMC). Celý biznis dohadoval utajene cez šifrované aplikácie a zakázané látky následne so ziskom predával koncovým užívateľom. V cele policajného zaistenia sa však ocitol nielen kvôli drogám – vyšetrovateľ ho súbežne obvinil aj z extrémistickej trestnej činnosti a žiada preňho väzbu.
Terorizovali každého, kto bol „iný“
Meno obvineného nie je žiadnou neznámou. Stál totiž na čele mládežníckej neonacistickej skupiny Valhalla (známej aj ako Werwolf Legion), o ktorej v minulosti písal aj Refresher. Gang tvorilo približne 10 až 15 mladíkov vo veku od 15 do 30 rokov, ktorí sa maskovali v čiernom oblečení, kuklách s motívom lebiek či v bomberoch s ťažkými topánkami.
Skupina sa zameriavala na brutálne prepady v uliciach a vyhľadávala najmä slabšie obete:
- Osvedčený postup: Využívali obrovskú presilu (často aj 12 až 15 útočníkov na jedného človeka).
- Rôznorodé obete: Napádali bezdomovcov, ženy, queer komunitu, alternatívne oblečenú mládež či punkáčov.
- Obľúbené lokality: Útočili na frekventovaných miestach v Bratislave – najmä okolo Kamenného námestia, pri OD Prior, na Obchodnej ulici, v Sky Parku či pri stanici Nivy.
- Výbava na bitky: Do ulíc vyrážali vyzbrojení teleskopickými tyčami či rukavicami s vystuženými hánkami.
Istota z politickej klímy?
Svedkovia aj obete v minulosti opisovali, že členovia gangu sa otvorene hlásili k fašistickej symbolike a ukazovali gestá ako White Power. Odborníci aj obete ich zvýšenú agresiu pripisovali najmä súčasnej vyhrotenej spoločenskej a politickej situácii, vďaka ktorej nadobudli pocit, že im v uliciach hlavného mesta nič nehrozí. Zadržanie bývalého lídra tak môže byť pre celú pouličnú skupinu zásadnou ranou.