Ranné čakanie na MHD na bratislavskej Botanickej ulici sa v piatok zmenilo na poriadne mrazivý zážitok.
Muža, ktorý sa v piatok (2. 10.) ráno v hlavnom meste na zastávke na Botanickej ulici vyhrážal nožom mladým medikom z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, vzali do väzby. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Zverejnila aj video zo zákroku, ktoré potvrdzuje, že útočník pôsobil chaoticky a vulgárne.
Incident ešte v piatok odsúdili minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), štátny tajomník rezortu školstva Róbert Zsembera, rektor univerzity Marek Števček, ako aj Lekárska fakulta UK. Poukazovali na nárast násilia v spoločnosti. Zároveň informovali, že študenti sú v poriadku.
Polícia agresora vypátrala, zaistila nôž, ktorý mal pri sebe, a obvinila ho z trestného činu nebezpečného vyhrážania. „Policajti boli na mieste v krátkom čase a muža obmedzili na osobnej slobode. Po vykonaní všetkých procesných úkonov sa rozhodlo o jeho väzobnom stíhaní,“ uviedla polícia v pondelok.