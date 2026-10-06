Spojené štáty narýchlo stiahli zo základne RAF Fairford letku dvanástich strategických bombardérov B-1 po tom, čo v jej tesnej blízkosti zasahovali bezpečnostné zložky.
Strach z prípadného teroristického úderu bol natoľko vážny, že Američania nečakali ani minútu. Z britskej základne RAF Fairford, ktorá leží približne dve hodiny cesty od Londýna, v tichosti a v obrovskom zhone odletelo dvanásť strategických bombardérov B-1.
Niektoré posádky štartovali dokonca ešte v čase, keď sa vo vzduchu len mobilizovali tankovacie lietadlá. Minimálne tri stroje pristáli priamo na svojej domovskej základni v Južnej Dakote, aby sa vyhli prípadnému riziku, opisuje situáciu The New York Times.
Zásah akčného komanda pre telefonát z dodávky
Samotná dráma v tesnej blízkosti jedného z najstráženejších objektov v krajine sa pritom začala absurdným momentom. V noci nadránom políciu kontaktoval muž priamo z jednej z troch bielych dodávok, ktoré podozrivo krúžili okolo základne.
Britské zložky okamžite spustili masívnu operáciu – evakuovali okolité domy, nasadili pyrotechnické roboty a zadržali päticu mužov. Situáciu navyše skomplikovala miestna farmárka, ktorá nahlásila zablokovanú cestu a pohyb neznámych maskovaných osôb.