Novela zákona má urobiť poriadok v preplácaní drahých liekov na výnimku, no zameria sa aj na boj proti špekulantom.
Slováci by sa po novom mali ľahšie a rýchlejšie dostať k moderným a inovatívnym liekom, ktoré doteraz na našom trhu chýbali. Novela zákona nastavuje jasné procesné lehoty a presné podmienky, za akých sa nové liečivá, zdravotnícke pomôcky a špeciálne dietetické potraviny dostanú do nášho systému.
Zásadnou zmenou prejdú aj takzvané lieky na výnimku. Ide o špecifické a často mimoriadne drahé terapie, ktoré bežne neprepláca zdravotná poisťovňa a pacienti o ne museli zdĺhavo bojovať. Ministerstvo zdravotníctva sľubuje, že v tejto oblasti konečne zavládne väčšia predvídateľnosť a transparentnosť.
Stopka pre mafiu s liekmi
Obrovským problémom slovenského zdravotníctva je dlhodobý nedostatok dôležitých liekov v lekárňach. Často za ním stoja špekulanti, ktorí zneužívajú systém a lieky od nás nelegálne vyvážajú (reexportujú) do zahraničia, kde ich predajú za vyššie ceny. Reforma má posilniť kontrolu nad celým reťazcom obchodovania a týmto praktikám vystaviť stopku. Štát si posvieti aj na problém s falšovaním lekárskych predpisov.
Koniec chaosu v zákonoch
Okrem priamych výhod pre pacientov má reforma vyriešiť aj byrokratický chaos. Rezort zdravotníctva vysvetľuje, že novinka odstráni doterajšie aplikačné nejasnosti, s ktorými sa lekári, lekárnici či distribútori trápili v bežnej praxi. Celý systém humánnej, ale aj veterinárnej farmácie či transfúznej služby sa navyše zosúladí s prísnymi európskymi štandardmi a medzinárodným právom.