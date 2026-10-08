Stopy v byte, zapnuté svetlá aj exkrementy v toalete. Ruské tajné služby strašia fínskych poslancov priamo u nich doma
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Daniel Zbudila
dnes 8. októbra 2026 o 12:33
Čas čítania 1:14

Stopy v byte, zapnuté svetlá aj exkrementy v toalete. Ruské tajné služby strašia fínskych poslancov priamo u nich doma

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Stopy v byte, zapnuté svetlá aj exkrementy v toalete. Ruské tajné služby strašia fínskych poslancov priamo u nich doma
Zdroj: TASR/AP Sergei Bobylev

Fínskom otriasa škandál, aký krajina vo svojej modernej histórii nezažila.

Fínske policajné zložky vyšetrujú približne dvadsať prípadov neoprávneného vstupu do obydlia, ktoré spája identický a pomerne bizarný rukopis. Žiadnemu zo zasiahnutých obyvateľov nezmizli cennosti, peniaze ani elektronika. Namiesto toho v súkromných priestoroch našli jasné dôkazy o tom, že sa v nich pohyboval cudzí človek – od prestavenej klimatizácie a rozsvietených svetiel až po exkrementy zanechané v toalete, uvádza portál Ilta Sanomat.

Podľa poslanca Bena Zyskowicza či predsedu parlamentu Jussiho Halla-aha ide o koordinovaný psychologický nátlak, uvádza verejnoprávna Yle. Cieľom nie je okradnúť, ale vyslať mrazivý signál: „Vieme, kde bývaš, a kedykoľvek sa vieme dostať do tvojho súkromia.“

Taktika KGB a Stasi, ktorá má obete priviesť k šialenstvu

Psychologické zastrašovanie cez zásahy do obydlia nie je pre spravodajské služby žiadnou novinkou. Korene tejto metódy siahajú do 60. rokov minulého storočia, kedy východonemecká Stasi a sovietska KGB vyvinuli takzvanú „operačnú psychológiu“. Agenti vtedy disidentom nenápadne posúvali obrazy, vymieňali značky čaju v kuchyni alebo otvárali okná, aby v nich vyvolali pocit, že prichádzajú o rozum a trpia psychickými problémami.

 

Podobné praktiky zažili v nedávnej minulosti aj západní novinári či diplomati v Rusku. V roku 2023 napríklad americký denník The Wall Street Journal upozornil na incident, pri ktorom ruskí agenti zanechali výkaly v kufri amerického diplomata. Analogickú skúsenosť opisovali aj bývalá novinárka BBC Sarah Rainsfordová či redaktor Luke Harding z denníka The Guardian.

Fínsko v najvyššej pohotovosti

Pre Fínsko ide o prvý prípad, keď bola táto špecifická forma hybridného nátlaku nasadená priamo na jeho území. Vzťahy medzi Helsinkami a Moskvou prudko ochladli po tom, čo Fínsko v reakcii na vojnu na Ukrajine vstúpilo do Aliancie NATO a Kremeľ ho oficiálne zaradil na zoznam nepriateľských štátov, píše The Telegraph.

Bezpečnostné zložky krajiny sú momentálne v najvyššom stupni pohotovosti. Do parlamentných volieb vo Fínsku zostáva už len pol roka a úrady sa obávajú, že podobné provokácie, kybernetické útoky a sabotáže zo strany Ruska budú naberať na intenzite.

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Náhľadový obrázok: Pexels/Jonas Thomann
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