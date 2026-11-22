Snaha o uzavretie globálnej klimatickej dohody na summite OSN COP31 v Turecku narazila na zásadnú prekážku.
Európska únia v nedeľu odmietla najnovší návrh dohody z klimatického summitu Organizácie Spojených národov COP31 v Turecku, oznámil írsky minister pre klímu a energetiku Darragh O’Brien. Dôvodom je fakt, že v dokumente chýba zmienka o fosílnych palivách, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.
„Nepodporíme rozhodnutie, ktoré je len zásterkou... a ktoré ani len nespomína fosílne palivá, ktoré sú kľúčovým faktorom spôsobujúcim klimatické zmeny,“ vyhlásil O’Brien.
„Je neslýchané, aby sme mali klimatickú dohodu, ktorá sa nijako nezmieňuje o fosílnych palivách, ani o prechode od nich,“ dodal írsky minister.
Oznámenie Írska, ktoré v súčasnosti zastáva rotujúce šesťmesačné predsedníctvo EÚ, výrazne zvyšuje pochybnosti o tom, či sa delegáti na COP31 ešte dokážu dohodnúť na záverečnom dokumente, v ktorom by načrtli, čo plánujú urobiť na zmiernenie dôsledkov globálneho otepľovania, konštatuje DPA.
Konferencia COP31 sa v nedeľu stala najdlhším klimatickým summitom OSN v histórii. Rokovania v Turecku sa mali skončiť už v piatok, no predĺžili sa o viac ako 44 hodín. Predchádzajúci rekord nastal v roku 2019 počas konferencie COP25 v Madride.
Rokovaniam hrozí odklad na budúci rok
Predseda konferencie COP31 a turecký minister životného prostredia Murat Kurum v nedeľu potvrdil, že predložený návrh záverečnej dohody nebude schválený. Podľa informácií agentúry TASR, ktoré priniesli televízia Sky News a agentúra Reuters, šéf summitu uznal, že medzi účastníkmi chýba potrebný konsenzus a viaceré strany text odmietajú – krátko predtým ho pre vynechanie fosílnych palív zmietla zo stola aj Európska únia. Kurum zároveň dodal, že organizátori urobili maximum a nikomu dokument nevnucovali formou ultimáta.
Televízia Sky News upozorňuje, že ak sa delegátom nepodarí prísť s novým kompromisným návrhom, rekordne dlhý summit bude musieť byť pozastavený a obnovený až v budúcom roku. Od spustenia klimatických konferencií OSN v roku 1995 by išlo len o druhý takýto prípad v histórii – doteraz rokovania takto zlyhali iba v roku 2000 na summite COP6 v holandskom Haagu, po ktorom sa diskusie presunuli až na nasledujúce leto do nemeckého Bonnu.