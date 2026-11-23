Významný míľnik pre slovenských veriacich.
Slovenská rehoľníčka z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža stojí na prahu svätorečenia. Pápež Lev XIV. v sobotu potvrdil dekrét o zázraku, ktorý sa stal na príhovor blahoslavenej Zdenky Schelingovej, čím odstránil poslednú formálnu prekážku pred jej vyhlásením za svätú.
O rozhodnutí informovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) prostredníctvom agentúry TASR. Konkrétny termín slávnostného obradu zatiaľ Vatikán nezverejnil – Svätý Otec ho určí na riadnom konzistóriu.
Uznaniu zázraku predchádzala sobotňajšia audiencia, počas ktorej pápež prijal prefekta Dikastéria pre kauzy svätých, kardinála Marcella Semerara. Prípad, ktorý cirkevná komisia dôkladne skúmala, sa odohral ešte v januári 2007 v americkom meste Denver. „Robert Ernst sa po modlitbách na príhovor sestry Zdenky nevysvetliteľne uzdravil z terminálneho zdravotného stavu, ktorý súvisel s ochorením pankreasu. Jeho uzdravenie bolo predmetom skúmania a posudzovania v rámci procesu uznania zázraku,“ uviedla KBS.
Zdravotná sestra, ktorú zlomilo mučenie ŠtB
Životný príbeh budúcej svätice sa začal presne pred 110 rokmi na Štedrý večer v obci Krivá na Orave, kde sa narodila ako Cecília Schelingová. Po vstupe do rehole pôsobila ako zdravotná sestra a neskôr pracovala v nemocničných laboratóriách v Bratislave a Humennom.
Po nástupe komunistického režimu sa dvakrát zapojila do organizovania útekov nespravodlivo väznených katolíckych kňazov. Druhá akcia však bola pascou – v roku 1952 ju zadržala Štátna bezpečnosť (ŠtB), podrobila ju krutému mučeniu a súd ju za velezradu poslal na 12 rokov za mreže. Pobyt v rôznych československých väzniciach a následky vypočúvania jej úplne podlomili zdravie.