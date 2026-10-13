Do predajní bolo distribuovaných 1 440 kusov
Štátna veterinárna a potravinová správa SR upozorňuje na nevyhovujúcu bielu fazuľu predávanú v obchodnom reťazci Biedronka. Laboratórne testy v nej potvrdili prítomnosť plesne Aspergillus flavus. Výrobok preto vyhodnotili ako nevhodný na ľudskú spotrebu.
Ide o bielu fazuľu od poľského výrobcu JANEX POLSKI PRODUCENT KASZ s dátumom minimálnej trvanlivosti 16. marca 2027 a označením šarže PART.16. Kontrolóri na fazuli objavili tmavosivé škvrny a poškodené semená. Následné vyšetrenie potvrdilo výskyt plesne.
Podľa potravinárov bolo do predajní distribuovaných 1 440 kusov výrobku. Pri dodatočnej kontrole sa už fazuľa v preverovanej predajni nenachádzala.
Reťazec musí zákazníkov informovať o nevyhovujúcom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebitelia, ktorí majú doma fazuľu z uvedenej šarže, by ju nemali konzumovať.