Informoval o tom v utorok ráno bulharský premiér Rumen Radev.
Drony zasiahli dve lode pri bulharskom čiernomorskom pobreží a jedna z nich sa po útoku potopila, oznámil v utorok ráno tamojší premiér Rumen Radev. Nákladnú loď Chelsea 3, plaviacu sa pod vlajkou Malty z Turecka do Moldavska, zasiahli tri drony 18 námorných míľ od pobrežného mesta Biala, uviedol Radev. Sedem ukrajinských a osem azerbajdžanských členov posádky úspešne evakuovali. Hlásené sú len menšie zranenia.
Bulharský premiér zároveň informoval o druhom incidente približne 17 námorných míľ východne od obce Krapec. Zasiahnutá loď sa po útoku potopila. Z jej paluby evakuovali jednu osobu.
Bulharský premiér nevylučuje ruský pôvod dronov
Radev označil najnovšie útoky v tesnej blízkosti bulharských teritoriálnych vôd za absolútne neprijateľné. Uviedol tiež, že sa plánuje stretnúť s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Pôvod dronov bezprostredne známy nebol, podľa Radeva však budú zrejme ruské. Predvolá si preto ruskú veľvyslankyňu.
Bulharsko žiada pomoc NATO a Európskej únie pri vyšetrovaní útokov
K incidentu došlo týždeň po tom, čo drony zasiahli dve nákladné lode v bulharských vodách Čierneho mora. Po týchto útokoch sa jedno z plavidiel taktiež potopilo. Bulharsko v reakcii požiadalo Európsku úniu a NATO o technickú pomoc pri vyšetrovaní útokov.