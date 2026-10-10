Najväčšia krádež vína v dejinách Talianska: Zmizlo 30-tisíc fliaš za päť miliónov eur. Zlodeji vyradili alarm aj kamery
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TASR
dnes 10. októbra 2026 o 12:36
Čas čítania 1:14

Najväčšia krádež vína v dejinách Talianska: Zmizlo 30-tisíc fliaš za päť miliónov eur. Zlodeji vyradili alarm aj kamery

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Najväčšia krádež vína v dejinách Talianska: Zmizlo 30-tisíc fliaš za päť miliónov eur. Zlodeji vyradili alarm aj kamery
Zdroj: Pexels/Helena Lopes/volně k užití

Generálny riaditeľ spoločnosti Renzo Cotarella uviedol, že páchatelia pred vniknutím do objektu vyradili z prevádzky poplašný systém aj bezpečnostné kamery.

Neznámi páchatelia ukradli z vinárstva Marchesi Antinori v talianskom Toskánsku približne 30 000 fliaš vína v hodnote päť miliónov eur. Podľa spoločnosti ide o najväčšiu krádež vína v dejinách Talianska, informovala agentúra AFP.


Krádež sa odohrala pred týždňom, v sobotu večer, v prevádzke vinárstva Marchesi Antinori neďaleko mesta Cortona v provincii Arezzo. Najmenej siedmi páchatelia si odniesli fľaše vyhľadávaných talianskych vín vrátane značiek Solaia, Tignanello a Guado al Tasso. Krádež odhalili v pondelok, spoločnosť o nej informovala až v piatok, aby nenarušila vyšetrovanie.

Marchesi Antinori víno, fľaša, talianske vino
Zdroj: Marchesi Antinori


Generálny riaditeľ spoločnosti Renzo Cotarella uviedol, že páchatelia pred vniknutím do objektu vyradili z prevádzky poplašný systém aj bezpečnostné kamery. Následne vošli do areálu dvoma veľkými nákladnými vozidlami a pomocou vysokozdvižných vozíkov naložili víno.

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„Určite ide o veľmi dobre pripravenú skupinu,“ povedal Cotarella. Podľa neho môže ísť o rovnakých páchateľov, ktorí v uplynulých mesiacoch vykradli aj ďalšie talianske vinárstva. „Takáto krádež v takom rozsahu a hodnote sa v Taliansku ešte nestala,“ dodal.

500 eur za fľašu

Ukradnuté vína pochádzajú výlučne z ročníka 2023 a ich maloobchodná cena sa zvyčajne pohybuje od 150 do 500 eur za fľašu. Približne 10 000 ukradnutých fliaš tvorilo víno Solaia - jedna z vlajkových lodí vinárstva. Cotarella označil daný ročník za výnimočný.


Spoločnosť, ktorú založili v roku 1385 a ktorú už 26 generácií vedie rodina Antinoriovcov, upozorňuje zákazníkov na celom svete, aby boli obozretní pri ponukách mimo oficiálnych predajných kanálov.


Vyšetrovatelia zisťujú, ako by sa ukradnuté víno mohlo dostať na trh. Polícia a karabinieri preverujú záznamy z bezpečnostných kamier a ďalšie dôkazy. Cotarella vyjadril presvedčenie, že vyšetrovatelia dokážu zásielku vypátrať, keďže preprava dvoch plne naložených nákladných vozidiel s vínom by len ťažko zostala bez povšimnutia.

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Krádež svojím rozsahom prekonala aj predchádzajúce známe prípady v Taliansku. Napr. aj tú z roku 2017, keď páchatelia ukradli zo skladu neďaleko prímorského letoviska Cervia pri Jadranskom mori približne 2000 fliaš vzácnych vín v hodnote 750 000 eur.

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Náhľadový obrázok: Marchesi Antinori
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