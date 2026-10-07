Právnici odsúdenej uvádzajú, že popravčí tím spravil pri zavádzaní ihiel zásadnú chybu.
Christa Pikeová mala byť minulú stredu vo väznici v Nashville popravená ako prvá žena v štáte Tennessee za viac ako 200 rokov. Odsúdená bola za brutálnu vraždu svojej spolužiačky z roku 1995.
Samotný výkon trestu sa však zmenil na zlyhanie popravného tímu. Úrady nedokázali popravu dokončiť ani po tom, čo žene podali dve dávky silného sedatíva pentobarbital. Podľa jej právnych zástupcov zlyhali intravenózne hadičky. Ihly neboli zavedené správne, prípadne žily pod tlakom praskli, kvôli čomu sa smrtiaca látka nedostala do krvného obehu, ale začala sa vlievať priamo do okolitého tkaniva na rukách.
Je pri vedomí
Napriek tomu, že do tela odsúdenej prúdila smrtiaca látka, Pikeová pokus o popravu prežila. V utorok večer jej právnici potvrdili, že je pri vedomí, komunikuje a nachádza sa v intenzívnej starostlivosti lekárov.
„Jej zotavenie je z lekárskeho hľadiska bezprecedentné. Jej prognóza zostáva nejasná, ale očakávame prinajmenšom dlhé zotavovanie,“ uviedli vo vyhlásení s tým, že napriek ťažkým poraneniam rúk zostáva žena stále pripútaná k nemocničnej posteli. Právny tím zároveň poďakoval zdravotníkom, ktorí sa o odsúdenú v nemocnici starajú. Jej ďalší osud a prípadný nový termín popravy zatiaľ zostávajú nejasné.