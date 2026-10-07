Stredajšie vyučovanie na odbornej škole v poľskom meste Ostrołęka sa premenilo na drámu.
Najmenej osem ľudí, z toho päť detí a traja dospelí, utrpelo zranenia pri stredajšom útoku nožom v odbornej škole v poľskej Ostroleke severne od Varšavy. Na mieste zasahujú záchranári, hasiči, psychológovia aj polícia, ktorá zadržala podozrivého 19-ročného žiaka školy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálov eOstroleka, Interia a TVN24.
„Bola nariadená čiastočná evakuácia budovy. Niektorí žiaci sa však zamkli vo svojich triedach, aby sa bránili pred útočníkom,“ povedal hovorca miestnych hasičov Adrian Stupski pre Polsat News.
Na základe nariadenia primátora Pawla Niewiadomského všetky školy v meste zavreli.
„Situácia je pod kontrolou. Na mieste zasahujú príslušné zložky, ktoré vykonávajú úkony s cieľom zaistiť bezpečnosť a dôkladne objasniť všetky okolnosti udalosti,“ uviedol Niewiadomski.
Ohrozenie života vylúčili
Primátor dodal, že podľa jeho informácií nie je žiadna zo zranených osôb v ohrození života. Zároveň požiadal verejnosť, aby zachovala pokoj a nešírila neoverené informácie.
Zdôraznil, že v meste bude dostupná psychologická pomoc, pričom osobitnú pozornosť chcú venovať žiakom vystaveným silnému stresu. „Bezpečnosť detí a mládeže je pre mňa úplnou prioritou. Budeme spolupracovať s jednotlivými zložkami a prijímať všetky potrebné opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť v našich školách,“ doplnil.