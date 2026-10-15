Policajti už mladíka obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania závažnejším spôsobom konania - so zbraňou.
Na Spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce sa mal 18-ročný študent M. L. s nožom v ruke vyhrážať zabitím pedagógovi. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.
Policajti už mladíka obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania závažnejším spôsobom konania - so zbraňou. Zároveň bol na súd podaný prokurátorkou návrh na jeho vzatie do väzby. „Na obdobné prípady, ktoré sú čoraz početnejšie, budú orgány činné v trestnom konaní nekompromisne reagovať,“ napísal Žilinka.
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