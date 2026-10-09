Platiť začnú od roku 2030.
Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že prijala nové pravidlá pre chov hydiny a ošípaných v rámci smernice EÚ o emisiách z priemyslu a chovu hospodárskych zvierat. Informuje o tom spravodajca TASR.
Jednotný súbor pravidiel pre celú EÚ stanovuje, ako musia veľké farmy na chov ošípaných a hydiny fungovať, aby sa znížili emisie amoniaku, dusíka a fosforu. Ide o znečisťujúce látky, ktoré sú spojené s respiračnými chorobami, degradáciou prírody a kontamináciou vody.
Nový právny rámec bol vypracovaný v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ, chovateľmi hospodárskych zvierat, odborníkmi a environmentálnymi mimovládnymi organizáciami. Stanovuje spoločné minimálne environmentálne normy pre veľké farmy na chov hydiny a ošípaných v celej EÚ a zároveň poskytuje flexibilitu, minimalizuje administratívnu záťaž pre poľnohospodárov a umožňuje udržateľné inovácie.
Pri tvorbe pravidiel sa uprednostnili nákladovo efektívne prístupy, aby sa náklady na ich implementáciu udržali na primeranej úrovni pre farmy.
Nové pravidlá sa budú na farmách uplatňovať v rokoch 2030 až 2032 v závislosti od veľkosti farmy. To má poľnohospodárom poskytnúť čas na prispôsobenie sa.
Cieľom je zníženie znečistenia dusíkom vo vzduchu, vode a v pôde
Revidovaná smernica o priemyselných emisiách a chove hospodárskych zvierat sa vzťahuje na najväčšie farmy na chov ošípaných a hydiny v EÚ, čo predstavuje približne 30 % takýchto fariem. Implementácia smernice je kľúčová pre zníženie znečistenia dusíkom vo vzduchu, vode a v pôde.
Komisia pripomenula, že medzi kľúčové výhody patria menšia zložitosť a lepšie výsledky, lebo jednotné podmienky pre pravidlá prevádzky chovov hydiny a ošípaných (UCOL) sa zameriavajú na prevádzkové opatrenia, ako je lepšia manipulácia s hnojom, riadenie výživy a ustajnenie zvierat. Výhodou je aj flexibilita, lebo poľnohospodári si môžu vybrať, ktoré techniky použijú, ak spĺňajú požadované environmentálne normy. Pravidlá zavádzajú spravodlivosť, lebo menšie farmy prijmú im primerané techniky a emisné limity.
Jednotné podmienky chovu hydiny a ošípaných uprednostňujú stratégie kŕmenia na zníženie emisií, ktoré sú primerané a ekonomicky uskutočniteľné, najmä pre menšie farmy.
Právny rámec nakoniec ponúka aj priestor pre inovácie. Techniky, ktoré nie sú uvedené v UCOL, sa môžu použiť za predpokladu, že členské štáty potvrdia ich rovnocennú environmentálnu výkonnosť na základe vedeckých dôkazov. Cieľom je podporiť inovácie a zároveň zachovať prísne environmentálne normy.
UCOL prispeje k spravodlivej hospodárskej súťaži na vnútornom trhu tým, že zabezpečí spoločné minimálne environmentálne normy pre farmy na chov hydiny a ošípaných v celej EÚ.