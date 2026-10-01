Slovensko má opäť vážny problém v Bruseli.
Najtvrdší úder zasadila Európska komisia v oblasti daní a ciel. Slovensko totiž v stanovenom termíne nezaviedlo povinný elektronický systém dočasného uskladnenia v leteckej doprave. Tento systém slúži na to, aby colníci vedeli presne monitorovať tovar z tretích krajín od momentu, keď pristane v EÚ.
Brusel nás na tento nedostatok upozorňoval už v máji 2024 a neskôr v decembri 2025 poslal aj odôvodnené stanovisko. Keďže Slovensko problém neodstránilo, Európska komisia oficiálne posúva prípad na Súdny dvor EÚ.
Dva mesiace na plány na obnovu budov
Ďalšiu žltú kartu dostala Bratislava v oblasti energetiky a klímy. Slovensko – spolu s ďalšími ôsmimi krajinami ako Česko, Poľsko či Maďarsko – totiž neodovzdalo svoje návrhy národných plánov obnovy budov. Termín pritom vypršal už na konci decembra 2025.
Tieto plány sú kľúčovým dokumentom pre transformáciu budov na energeticky úsporné a dekarbonizované objekty do roku 2050, čo má vo finále občanom priniesť nižšie účty za energie. Brusel nám dal nekompromisné dvojmesačné ultimátum – ak plány nedodáme, skončíme na súde aj v tejto veci.
Neuznané stáže pre lekárov a architektov
Tretia výčitka sa týka pracovných miest a sociálnych práv. Súdny dvor EÚ už v roku 2024 skonštatoval, že Slovensko dostatočne neuznáva odborné kvalifikácie v súlade s európskou smernicou.
Aj keď úrady časť nedostatkov opravili, dodnes nevyriešili problém s plným uznávaním odborných stáží absolvovaných v zahraničí. Týka sa to najmä regulovaných povolaní ako lekári, zdravotné sestry, farmaceuti či architekti. Slovensko má opäť iba dva mesiace na nápravu. Ak uspokojivú odpoveď nedodá, Komisia požiada Súdny dvor EÚ o uloženie priamych finančných sankcií.