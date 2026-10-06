EÚ ide po krku „večným chemikáliám“: Od 10. októbra platí stopka pre škodlivé látky v oblečení či kozmetike
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Daniel Zbudila
dnes 6. októbra 2026 o 17:45
Čas čítania 0:58

EÚ ide po krku „večným chemikáliám“: Od 10. októbra platí stopka pre škodlivé látky v oblečení či kozmetike

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EÚ ide po krku „večným chemikáliám“: Od 10. októbra platí stopka pre škodlivé látky v oblečení či kozmetike
Zdroj: Ⓒ Európska únia

Výrobcovia ich budú musieť výrazne obmedziť, no veci, ktoré už máš doma, vyhadzovať nemusíš.

Takzvané PFAS získali prívlastok „večné“ z jednoduchého dôvodu – sú mimoriadne stabilné, odolné voči vode či mastnote a v prírode alebo v ľudskom tele sa rozkladajú extrémne pomaly.

Nové nariadenie Európskej únie sa zameriava na konkrétnu podskupinu týchto látok označovanú ako PFHxA, jej soli a príbuzné zlúčeniny. Bežný spotrebiteľ sa s nimi stretáva denne. Nachádzajú sa v nepremokavých bundách, obuvi, kozmetických výrobkoch, ale aj v papierových či kartónových obaloch na potraviny, ako sú napríklad tégliky na kávu alebo škatule na jedlo, uvádza portál Netzwelt.

Prísne limity pre výrobcov

Od 10. októbra stanovená hranica nepustí. Európska agentúra pre chemické látky (ECHA) určila nekompromisné maximálne povolené množstvá:

  • 25 častí na miliardu (ppb) pre súčet PFHxA a jej solí.
  • 1 000 častí na miliardu (ppb) pre príbuzné látky, ktoré sa na PFHxA môžu premeniť.

Ak nový produkt uvádzaný na trh v štátoch EÚ tieto limity prekročí, firmy ho nebudú môcť predávať.

Staré veci nevyhadzuj, v roku 2027 príde ďalšia vlna

Dobrou správou pre peňaženky spotrebiteľov je, že nové pravidlá nemajú spätnú platnosť. Tovar, ktorý sa na trhu ocitol pred 10. októbrom, ako aj oblečenie či kozmetiku, ktoré už máš doma, môžeš bez obáv používať ďalej.

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Zároveň ide len o prvú fázu čistenia trhu. Ďalšia etapa sprísňovania odštartuje 10. októbra 2027, kedy sa rovnaké limity rozšíria aj na ostatné textilné, kožené a kožušinové výrobky, ktoré nespadajú do kategórie bežného oblečenia. Z regulačných pravidiel existujú aj výnimky, ktoré sa vzťahujú napríklad na zdravotnícke pomôcky, špeciálne ochranné odevy či stavebný textil.

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Náhľadový obrázok: Unsplash/Fujiphilm
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