Bežná kontrola cestovných dokladov na stanici v Martine sa v sobotu zvrhla na nebezpečný fyzický útok.
Násilie vo vlakoch slovenskej verejnej dopravy naberá nebezpečné rozmery. Sobotňajší (17. 10.) incident v železničnej stanici Martin ukázal, akému riziku čelia železničiari pri obyčajnom výkone svojej práce.
V osobnom vlaku smerujúcom do Čadce narazila vlakvedúca na muža bez platného cestovného lístka. Keď ho vyzvala, aby súpravu opustil, pasažier odmietol a reagoval brutálnym fyzickým násilím.
„Muž vlakvedúcu chytil za vlasy a násilím ju ťahal tak, že ju pri útoku zranil. Podľa potvrdených informácií mal približne tri promile alkoholu. Prítomní cestujúci ho zadržali až do príchodu polície. Zamestnankyňa utrpela poranenie svalu pravého stehna, bola v šoku a mala problémy s pohyblivosťou. Privolaná záchranná zdravotná služba ju previezla do nemocnice,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Dva útoky za štyri dni
Incident v Martine nie je za posledné dni ojedinelý. Iba o štyri dni skôr (14. 10.) došlo k napadnutiu personálu na stanici v Nových Zámkoch. Cestujúci tam pri vystupovaní z osobného vlaku vrazil vlakvedúcemu päsťou do tváre a spôsobil mu krvavú tržnú ranu nad obočím, ktorá si rovnako vyžiadala lekárske ošetrenie.
Štatistiky ukazujú, že agresivita ľudí v hromadnej doprave predstavuje systémový problém:
- Rok 2025: ZSSK zaevidovala 43 fyzických útokov na personál.
- Rok 2026 (doteraz): Železnice hlásia už 31 fyzických útokov.
Najčastejším spúšťačom konfliktov býva rutinná kontrola lístkov, vykazovanie čiernych pasažierov z vlaku alebo snaha spacifikovať neprispôsobivých a opitých cestujúcich.
Železnice nasadzujú SBS a zverejnia video
ZSSK incidenty ostro odsudzuje a zavádza bezpečnostné mechanizmy na ochranu personálu. Už v septembri posilnila prítomnosť súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) vo vybraných regionálnych spojoch. Od októbra dohliada na poriadok na piatich najrizikovejších tratiach celkovo deväť príslušníkov SBS.
Medzi ďalšie opatrenia patrí užšia kooperácia s Policajným zborom SR, kamerové systémy priamo vo vozňoch, telové kamery na uniformách sprievodcov či špeciálne školenia zamerané na deeskaláciu agresívneho správania.
Železničná spoločnosť zároveň oznámila, že zverejní anonymizovaný videozáznam z napadnutia vlakvedúcej v Martine. Chce tak verejnosti ukázať surovú realitu a závažnosť násilia, ktorému musia železničiari čeliť pri výkone svojej každodennej služby.