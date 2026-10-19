Muž teraz prehovoril o dramatickom incidente a priznal, že konal bez premýšľania.
Natália Mišániová
dnes 19. októbra 2026 o 16:05
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Dramatické zábery z Francúzska: Predavač sa pokúsil zastaviť rabovanie, útočníci ho zrazili na zem
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