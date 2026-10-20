Finančná správa vysvetľuje, aké povinnosti pribudnú a či bude potrebné kupovať nový účtovný softvér.
Od 1. januára 2027 čakajú podnikateľov a živnostníkov na Slovensku zmeny vo fakturácii. Faktúry budú mať povinný elektronický formát a ich doručovanie zabezpečia takzvaní digitálni poštári. Základné pravidlá účtovníctva, vystavovania faktúr či uplatňovania DPH však zostanú nezmenené, informuje Finančná správa SR.
Nové povinnosti sa dotknú aj drobných živnostníkov, ktorí nie sú platiteľmi DPH. Tí budú musieť zabezpečiť prijímanie elektronických faktúr. Platitelia DPH ich budú pri zákonom určených tuzemských transakciách povinne vystavovať, odosielať aj prijímať.
Podnikatelia si však nemusia automaticky kupovať nový účtovný program. Najskôr by si mali overiť, či ich súčasný softvér bude nový systém podporovať. Pre menšie firmy a živnostníkov budú dostupné aj bezplatné riešenia.
Elektronické faktúry budú mať jednotnú štruktúru, vďaka ktorej ich účtovné systémy dokážu automaticky spracovať. Finančná správa odporúča pripraviť sa na zmeny už teraz. Podrobné informácie a návody sú dostupné na stránke info-efaktura.sk.