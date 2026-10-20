Klienti vo viacerých krajinách vrátane Slovenska hlásia problémy s aplikáciou, platbami kartou aj prevodmi peňazí.
Digitálna banka Revolut má rozsiahly výpadok služieb. Používatelia v utorok 20. októbra hlásia problémy s mobilnou aplikáciou, prevodmi peňazí aj platbami kartou v obchodoch. Výpadok zasiahol klientov vo viacerých európskych krajinách, informuje The Telegraph.
Niektorým používateľom na Slovensku sa aplikácia vôbec nenačíta a zobrazí sa im iba upozornenie, aby skontrolovali internetové pripojenie.
Revolut problémy potvrdil na sociálnej sieti X. Spoločnosť uviedla, že výpadok ovplyvňuje viaceré služby a jej technický tím pracuje na obnovení ich fungovania. Klientom sa za komplikácie ospravedlnila.
We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused.— Revolut (@Revolut) October 20, 2026