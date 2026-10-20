Pripravované zmeny by sa mohli dotknúť aj približne 275-tisíc pracovníkov v Nemecku
Nemecký automobilový koncern Volkswagen plánuje ďalšie úsporné opatrenia, ktoré by mohli zasiahnuť zamestnancov po celom svete. Ako vyplýva z interných dokumentov, o ktorých informoval nemecký denník Süddeutsche Zeitung, chce spoločnosť zmraziť mzdy mnohých pracovníkov až do roku 2030. Informuje o tom rakúsky portál ORF.
Hoci by zamestnancom mzdy priamo neklesli, v dôsledku inflácie by mohli stratiť približne desať percent ich reálnej hodnoty. Opatrenia by sa mohli dotknúť aj približne 275-tisíc pracovníkov v Nemecku. Proti plánom sa už postavil odborový zväz IG Metall, ktorý očakáva výrazný odpor zamestnancov.
Volkswagen zároveň plánuje v nasledujúcich rokoch zrušiť približne 100-tisíc pracovných miest po celom svete. V Nemecku hrozí v rokoch 2031 až 2034 aj zatvorenie štyroch výrobných závodov.
Automobilka však pripravované opatrenia zatiaľ oficiálne nepotvrdila a ďalšie špekulácie odmietla komentovať.