Mamičky si budú musieť nájsť náhradu.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) verejnosť informoval o skončení dodávok gélu Calgel 1x10 gramov, píše portál ADC.
Voľnopredajný zubný gél pre batoľatá od piatich mesiacov, je určený na upokojenie bolestivých ďasien a zmiernenie bolesti pri prerezávaní zubov. Dodávky produktu podľa dostupných informácií skončia 21. decembra tohto roka.
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