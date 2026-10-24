V Košickom kraji potrvá do 20.50 h, keďže v jednej z obcí museli hlasovanie na 50 minút prerušiť.
Volebné moratórium v rámci spojených samosprávnych volieb sa nakoniec zatiaľ predlžuje len v dvoch krajoch, nie na celom Slovensku. V Banskobystrickom kraji potrvá do 20.30 h. Dôvodom je neskoršie otvorenie volebnej miestnosti v obci Breziny v okrese Zvolen. V Košickom kraji zase bude platiť do 20.50 h.
V obci Hraň v okrese Trebišov totiž prerušili hlasovanie na 50 minút pre problém s lístkami. Informoval o tom predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda.
Volebné moratórium sa nakoniec predĺži len v dvoch krajoch, nie na celom Slovensku. V Banskobystrickom kraji bude platiť do 20.30 h pre neskoršie otvorenie volebnej miestnosti.V Košickom kraji potrvá až do 20.50 h. V jednej z obcí tam museli na 50 minút prerušiť hlasovanie pre problémy s lístkami.
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