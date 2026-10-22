Roky zaužívané pravidlo, že na Sviatok všetkých svätých zostanú dvere supermarketov a nákupných centier nekompromisne zamknuté, je minulosťou.
Dlhé rady pred pokladňami v predvečer Dušičiek už nemusia byť nutnosťou. Počas Sviatku všetkých svätých (1. novembra) už na Slovensku neplatí striktný zákaz maloobchodného predaja, ktorý v minulosti zamestnávateľom neumožňoval povolať zamestnancov do práce.
Zmenu priniesla legislatívna úprava prijatá v rámci konsolidačného balíčka, ktorá skrátila zoznam dní so zákazom predaja. Hoci Sviatok všetkých svätých zostáva oficiálnym dňom pracovného pokoja, obmedzenie pre obchody z neho vypadlo, uvádza portál Finsider.
Zákon dáva zelenú, no reťazce nemajú povinnosť
Zrušenie obmedzenia znamená pre obchodníkov možnosť, nie príkaz. Zákazníci by preto nemali brať otvorený supermarket ako samozrejmosť. O tom, či konkrétna predajňa otvorí, v akom časovom rozsahu alebo či zostane zatvorená, rozhoduje výhradne manažment danej siete.
Situáciu navyše ovplyvňuje kalendár – v roku 2026 pripadá 1. november na nedeľu. Zákazníci by preto mali počítať skôr s nedeľnými alebo upravenými sviatočnými otváracími hodinami než s bežným celodenným režimom.
Najistejšou cestou je kontrola oficiálnych webových stránok a aplikácií jednotlivých reťazcov (ako Lidl, Kaufland, Billa či Tesco), prípadne oznamov priamo na dverách konkrétnej pobočky. Pri obchodoch v nákupných centrách je dobré overiť si fungovanie celého centra aj danej prevádzky.
Príplatky za sviatok aj nedeľu súčasne
Pre zamestnancov, ktorí v tento deň nastúpia na zmenu, platia prísne ochranné pravidlá Zákonníka práce. Práca vo sviatok musí byť kompenzovaná mzdovým zvýhodnením vo výške najmenej 100 percent priemerného zárobku, prípadne poskytnutím náhradného voľna.
Keďže sviatok pripadá na nedeľu, v hre je aj súbežné uplatnenie nedeľného príplatku, čo pre zamestnancov znamená výrazné finančné prilepšenie.
Čo nás čaká v pondelok 2. novembra?
Pondelok 2. novembra 2026, kedy si pripomíname Pamiatku zosnulých, nie je štátnym sviatkom ani dňom pracovného pokoja. Na tento deň sa nikdy žiadny zákaz predaja nevzťahoval. Obchody, služby aj nákupné centrá budú fungovať podľa svojho štandardného pondelkového rozvrhu.