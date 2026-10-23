„Deň pred výplatou škrtli odmeny.“ Sieť PetCenter bojuje s dlhmi, zamestnanci na Slovensku sa obracajúna inšpektorát

dnes 23. októbra 2026 o 18:45 Čas čítania 0:00 Deň pred výplatou škrtli odmeny.“ Zamestnanci PetCenter nám porozprávali o meškajúcich mzdách a chaose v práci Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: FACEBOOK/ PETCENTER SK Zdroj: FACEBOOK/ PETCENTER SK Zdroj: FACEBOOK/ PETCENTER SK Zdroj: FACEBOOK/ PETCENTER SK Zdroj: FACEBOOK/ PETCENTER SK Zdroj: FACEBOOK/ PETCENTER SK Zdroj: FACEBOOK/ PETCENTER SK 1 / 7 Odporučil by si článok ostatným? 11 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. 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