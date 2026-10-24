Parkovanie, MHD, nové byty alebo viac zelene? V našom interaktívnom teste si vyberieš, ako by si riešil mestské dilemy, a na konci zistíš svoje „mestské znamenie“.
Dnes, 24. októbra, sa na Slovensku konajú komunálne a župné voľby. V jeden deň rozhodujeme o vedení miest, obcí aj samosprávnych krajov. Pri tejto príležitosti sme pripravili interaktívny Voličský horoskop: Mesto podľa teba. V sérii krátkych dilem rozhoduješ napríklad o doprave, bývaní, výstavbe či verejnom priestore.
Tvoje odpovede postupne ukážu, aké mestské priority najčastejšie uprednostňuješ, a na konci dostaneš svoje „mestské znamenie“. Nejde o volebnú kalkulačku a výsledok ti nepovie, koho máš voliť. Je to hravý spôsob, ako si v deň volieb utriediť, čo od svojho mesta vlastne očakávaš.