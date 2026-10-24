Úmrtie v rodine prináša okrem ťažkého smútku aj tvrdú administratívnu realitu.
Zariaďovanie pohrebu a vyrovnávanie sa so stratou rodinného príslušníka so sebou prináša aj množstvo nepríjemných úradných povinností. Jednou z najdôležitejších je komunikácia s bankou, v ktorej zosnulý držal účet, sporenie alebo úver.
Slovenská banková asociácia (SBA) dôrazne varuje, aby pozostalí tento krok neodkladali. Včasné nahlásenie úmrtia totiž chráni rodinu pred sankciami a zbytočnými komplikáciami počas dedičského konania.
Banka okamžite zmrazí financie a vypne aplikáciu
Mnohí ľudia netušia, aké kroky banka spustí v momente, keď sa dozvie o úmrtí klienta. Finančný dom bezodkladne zablokuje všetky zosnulého bežné účty, termínované vklady aj vkladné knižky.
Zároveň nastane kompletné odstrihnutie digitálnych služieb:
- banka deaktivuje prístupy do internetového a mobilného bankovníctva,
- zruší platobné karty vydané na meno zosnulého,
- vypne zasielanie SMS správ, PUSH notifikácií aj bankových výpisov.
Finančné prostriedky na účte sa stávajú pevnou súčasťou dedičstva a banka ich vyplatí dedičom až po tom, čo predložia právoplatné rozhodnutie o dedičstve od notára.
Plná moc končí dňom smrti
Častým omylom býva predstava, že rodinný príslušník s disponentským právom môže s peniazmi na účte naďalej voľne manipulovať a napríklad vybrať peniaze na pohreb. Právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov SBA Sylvia Ďatelinková upozorňuje, že disponent stráca oprávnenie nakladať s účtom presne v deň smrti majiteľa.
S peniazmi na zablokovanom účte nikto nepohne až do konečného verdiktu dedičského konania. Jedinú výnimku predstavuje priamy písomný súhlas súdu alebo notára, ktorý dedičstvo prejednáva.
Pozor na nesplatené pôžičky a dlhy
Ešte naliehavejšia situácia nastáva v prípade, ak zosnulý človek splácal hypotéku, spotrebný úver alebo leasing. Dedičia totiž zo zákona zodpovedajú za dlhy poručiteľa, a to až do výšky hodnoty majetku, ktorý reálne zdedia.
Pokiaľ rodina banku neinformuje včas, systém pokračuje v predpise splátok. Ak ich nikto neuhrádza, vzniká omeškanie, naskakujú úroky zo sankcií a dedičom hrozia zbytočné finančné komplikácie. V prípade, že na úverovej zmluve figuruje aj spoludlžník, jeho povinnosť pokračovať v riadnom splácaní úveru smrťou partnera nezaniká.
Ako úmrtie banke správne oznámiť?
Pozostalí môžu úmrtie nahlásiť dvoma spôsobmi – osobne na ktorejkoľvek pobočke príslušnej banky alebo písomne poštou:
- Potrebné doklady: Banke musíš vždy predložiť originál úmrtného listu alebo jeho notársky overenú kópiu.
- Pri zaslaní poštou: Pred odoslaním si vopred na infolinke banky over presnú adresu a kontaktnú osobu či oddelenie, ktoré má agendu úmrtí na starosti.