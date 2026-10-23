Babišova koalícia pretláča koniec koncesií o štvrtej ráno. Opozícia hovorí o zoštátnení ČT a ČRO, námestie protestuje
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Peter Valovič
včera 23. októbra 2026 o 23:56
Čas čítania 0:51

Babišova koalícia pretláča koniec koncesií o štvrtej ráno. Opozícia hovorí o zoštátnení ČT a ČRO, námestie protestuje

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Dav sa pokúsil vtrhnúť do budovy poslaneckej snemovne

Niekoľko desiatok demonštrantov sa v piatok večer v Prahe pokúsilo násilím vniknúť do budovy Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, kde poslanci prerokúvajú návrh zákona, ktorý mení spôsob financovania verejnoprávnych médií a počíta so zrušením koncesionárskych poplatkov. Ako informovala policajná hovorkyňa Eva Kropáčová citovaná spravodajským webom Novinky.cz, polícia demonštrantom vo vstupe do budovy dolnej komory Parlamentu ČR zabránila. Na Malostranskom námestí neďaleko Poslaneckej snemovne je protest proti zrušeniu koncesionárskych poplatkov. Zúčastňovali sa na ňom stovky ľudí. Podľa záberov zverejnených na sociálnych sieťach demonštranti pred vstupom do snemovne skandovali „Máme toho dosť“.


Babišova koalícia chce zmeniť financovanie českých verejnoprávnych médií. Nečakane zaradila zrušenie koncesií ako prednostný bod programu.

Odsúhlasili si rokovanie cez noc z piatka na sobotu, aby novelu pretlačili v prvom čítaní.

Namiesto priamych mesačných poplatkov od ľudí má ČT a ČRo platiť priamo štátny rozpočet. Premiér krok obhajuje plnením predvolebného sľubu.

Vedenie ČT a ČRo vyrátalo, že návrh zníži ich rozpočty o zhruba 15 %, čo si vyžiada prepúšťanie stoviek ľudí a rušenie vlastnej tvorby. Označujú to za likvidačný krok.

Opozícia hovorí o „zoštátnení“ verejnoprávnych médií, strate nezávislosti a hrozbe maďarského či slovenského scenára. Chystá masívne obštrukcie a podania na Ústavný súd aj Európsku komisiu.

 


Pracovníci ČT a ČRo (iniciatíva Veřejnoprávně) vyhlásili na utorok 3. novembra celodenný štrajk. Pred budovou snemovne na Malostranskom námestí sa medzitým zhromaždili protestujúci.

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