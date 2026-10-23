Babišova koalícia pretláča koniec koncesií o štvrtej ráno. Opozícia hovorí o zoštátnení ČT a ČRO, námestie protestuje

Dav sa pokúsil vtrhnúť do budovy poslaneckej snemovne
Niekoľko desiatok demonštrantov sa v piatok večer v Prahe pokúsilo násilím vniknúť do budovy Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, kde poslanci prerokúvajú návrh zákona, ktorý mení spôsob financovania verejnoprávnych médií a počíta so zrušením koncesionárskych poplatkov. Ako informovala policajná hovorkyňa Eva Kropáčová citovaná spravodajským webom Novinky.cz, polícia demonštrantom vo vstupe do budovy dolnej komory Parlamentu ČR zabránila. Na Malostranskom námestí neďaleko Poslaneckej snemovne je protest proti zrušeniu koncesionárskych poplatkov. Zúčastňovali sa na ňom stovky ľudí. Podľa záberov zverejnených na sociálnych sieťach demonštranti pred vstupom do snemovne skandovali „Máme toho dosť“.
Babišova koalícia chce zmeniť financovanie českých verejnoprávnych médií. Nečakane zaradila zrušenie koncesií ako prednostný bod programu.
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Pracovníci ČT a ČRo (iniciatíva Veřejnoprávně) vyhlásili na utorok 3. novembra celodenný štrajk. Pred budovou snemovne na Malostranskom námestí sa medzitým zhromaždili protestujúci.