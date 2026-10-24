Banskobystrický samosprávny kraj pozná meno staronového lídra.
Banskobystrický kraj povedie aj v nasledujúcom štvorročnom období Ondrej Lunter. Priebežné výsledky potvrdzujú, že nezávislý kandidát a doterajší predseda kraja obháji svoju pozíciu bez akýchkoľvek komplikácií, píše Denník N.
Po tom, čo volebné komisie spracovali 43 percent okrskových zápisníc, Lunter ovládol hlasovanie so ziskom takmer 60 percent hlasov. Na jeho suverénny náskok nedokáže zareagovať ani jeden z vyzývateľov.
Na druhom mieste sa drží kandidát hnutia Republika Miroslav Suja, ktorý oslovil necelých 16 percent zúčastnených voličov. Za ním nasleduje bývalý banskobystrický župan Marian Kotleba, ktorému dalo hlas približne 10 percent ľudí.
Výsledky navyše zatiaľ odrážajú prevažne menšie vidiecke volebné okrsky. Analytici preto predpokladajú, že v momente, keď komisie sčítajú lístky z krajského mesta a ďalších veľkých mestských centier, Ondrej Lunter svoj obrovský náskok ešte viac prehĺbi.