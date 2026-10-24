Na východe Slovenska sledujeme najnapínavejší duel tohtoročnej volebnej noci.
Prešovský samosprávny kraj prináša najvyhrotenejší politický súboj tohtoročných župných volieb. Doterajší predseda kraja Milan Majerský si v priebežnom sčítavaní drží vedenie so ziskom 44,38 percenta všetkých platných hlasov.
Hneď za ním sa však drží jeho najväčší rival, kandidát hnutia Republika Milan Mazurek. Ten zatiaľ oslovil 39,03 percenta voličov a na doterajšieho župana stráca len niečo vyše päť percentuálnych bodov.
Kým vo viacerých ostatných krajoch už kandidáti oslavujú suverénne víťazstvá, na východe Slovenska pokračuje napätie. Definitívne slovo v tomto súboji povedia až zrátané hlasy z najväčších miest regiónu vrátane Prešova či Popradu. Sčítaných je zatiaľ 59% hlasov.