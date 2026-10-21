MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
0
0
0
Natália Mišániová
dnes 21. októbra 2026 o 10:38
Čas čítania 0:25

MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky

Nálezy sa dajú filtrovať podľa lokality, dátumu či druhu húb, presnú polohu však mapa z bezpečnostných dôvodov nezobrazuje.

Hubári môžu využiť novú online mapu, ktorá zobrazuje aktuálny výskyt húb na Slovensku. Projekt MapaHub funguje v internetovom prehliadači na počítači aj v mobile a umožňuje vyhľadávať nálezy podľa lokality, dátumu či druhu húb.

Používatelia môžu pridávať fotografie a hlásiť svoje nálezy. Mapa zároveň rozlišuje, či sa v danej oblasti našlo veľa húb alebo len niekoľko kusov, a zobrazuje aj dátum či stručné poznámky od hubárov.

Mapa výskytu húb 21.10.2026.
Mapa výskytu húb 21.10.2026. Zdroj: mapahub.eu

Presnú polohu nálezov však nezobrazuje. Z dôvodu ochrany hubárskych lokalít uvádza iba obec alebo širšiu oblasť. Súčasťou stránky je aj funkcia na rozpoznávanie druhov húb, tvorcovia však upozorňujú, že nemusí byť vždy presná. Hubárom preto odporúčajú zbierať len tie druhy, ktoré spoľahlivo poznajú.

14. októbra 2026 o 11:02 Čas čítania 1:03 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
15. októbra 2026 o 19:14 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
19. októbra 2026 o 19:15 Čas čítania 0:28 Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Erika Ďurčová
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 17:20
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
včera o 18:05
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
pred 51 minútami
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
dnes o 07:20
Vallo verzus Ráž: Prieskum ukázal extrémne vyrovnaný súboj o Bratislavu, primátorov náskok nie je vôbec istý
Vallo verzus Ráž: Prieskum ukázal extrémne vyrovnaný súboj o Bratislavu, primátorov náskok nie je vôbec istý
dnes o 06:36
Nemecký priemysel prišiel o ďalšiu firmu. Lindenfarb po 74 rokoch končí, všetci zamestnanci dostali výpoveď
Nemecký priemysel prišiel o ďalšiu firmu. Lindenfarb po 74 rokoch končí, všetci zamestnanci dostali výpoveď
včera o 17:20
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
včera o 12:53
Známa banka Revolut hlási rozsiahly výpadok. Klienti sa nevedia dostať k peniazom, problémy majú aj Slováci
Známa banka Revolut hlási rozsiahly výpadok. Klienti sa nevedia dostať k peniazom, problémy majú aj Slováci
včera o 11:47
Cena elektriny pre slovenské domácnosti v roku 2027 je predbežne známa. Má dosiahnuť približne 79 eur za MWh
Cena elektriny pre slovenské domácnosti v roku 2027 je predbežne známa. Má dosiahnuť približne 79 eur za MWh
včera o 18:05
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
pred 2 dňami
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
1
14. 10. 2026 6:36
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
16. 10. 2026 9:09
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
17. 10. 2026 10:31
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
14. 10. 2026 15:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
16. 10. 2026 13:17
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Lifestyle news
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
včera o 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
pred 2 dňami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Slovensko Všetko
Útok vo vlaku v Martine
pred 48 minútami
Útok vo vlaku v Martine
V osobnom vlaku smerujúcom do Čadce narazila vlakvedúca na muža bez platného cestovného lístka. Keď ho vyzvala, aby súpravu opustil, pasažier odmietol a reagoval brutálnym fyzickým násilím.
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
pred 27 minútami
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
Opitý muž napadol vlakvedúcu v Martine. Chytil ju za vlasy a brutálne ťahal
pred hodinou
Opitý muž napadol vlakvedúcu v Martine. Chytil ju za vlasy a brutálne ťahal
Vallo verzus Ráž: Prieskum ukázal extrémne vyrovnaný súboj o Bratislavu, primátorov náskok nie je vôbec istý
dnes o 07:20
Vallo verzus Ráž: Prieskum ukázal extrémne vyrovnaný súboj o Bratislavu, primátorov náskok nie je vôbec istý
Zlom na špici preferencií: Šimečkovo PS tesne predbehlo Smer, Fico by vládu nezostavil ani s extrémistami
pred 2 hodinami
Zlom na špici preferencií: Šimečkovo PS tesne predbehlo Smer, Fico by vládu nezostavil ani s extrémistami
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
včera o 18:05
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Zahraničie Všetko
„Bez nás to nepôjde.“ Zelenskyj po tajných rokovaniach v Osle posiela odkaz veľmociam, mierový vyslanec USA mieri rovno do Ruska
pred 15 minútami
„Bez nás to nepôjde.“ Zelenskyj po tajných rokovaniach v Osle posiela odkaz veľmociam, mierový vyslanec USA mieri rovno do Ruska
pred hodinou
Zadržali bývalého guvernéra maďarskej centrálnej banky. György Matolcsy čelí podozreniam z megapodvodu
včera o 13:37
Zlé správy pre zamestnancov Volkswagenu: Automobilka chce zmraziť mzdy a zrušiť tisíce pracovných miest
Slovensko Všetko
Útok vo vlaku v Martine
pred 48 minútami
Útok vo vlaku v Martine
pred 51 minútami
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
pred 27 minútami
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Útok vo vlaku v Martine
pred 48 minútami
Útok vo vlaku v Martine
V osobnom vlaku smerujúcom do Čadce narazila vlakvedúca na muža bez platného cestovného lístka. Keď ho vyzvala, aby súpravu opustil, pasažier odmietol a reagoval brutálnym fyzickým násilím.
Filip Kuffa a SIS
včera o 12:30
Filip Kuffa a SIS
Predavač v Paríži sa postavil rabujúcemu davu.
včera o 10:47
Predavač v Paríži sa postavil rabujúcemu davu.
Za ich chrbtom horeli obrovské požiare, oni si pokojne vychutnávali drink. Dvojicu nevyrušili ani násilné nepokoje v Paríži
včera o 09:06
Za ich chrbtom horeli obrovské požiare, oni si pokojne vychutnávali drink. Dvojicu nevyrušili ani násilné nepokoje v Paríži
Dramatické zábery z Francúzska: Predavač sa pokúsil zastaviť rabovanie, útočníci ho zrazili na zem
pred 2 dňami
Dramatické zábery z Francúzska: Predavač sa pokúsil zastaviť rabovanie, útočníci ho zrazili na zem
Viac