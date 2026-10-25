Boj o bratislavský magistrát má za sebou prvú pätinu sčítaných okrskov a pozícia obhajcu sa upevňuje.
Sčítavanie hlasov v hlavnom meste naberá na tempe. Po spracovaní 20 % okrskových zápisníc má k obhajobe primátorského kresla výrazne bližšie úradujúci šéf magistrátu Matúš Vallo, kandidát zoskupenia Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati.
Vallo si oproti úvodným číslam ešte polepšil a aktuálne vedie so ziskom 61,68 % hlasov. Pred svojím hlavným súperom si tak buduje čoraz komfortnejší náskok. Minister dopravy Jozef Ráž, ktorý sa o post primátora uchádza ako nezávislý kandidát so silnou podporou vládnej koalície na čele so stranou Smer, zatiaľ presvedčil 34,97 % zúčastnených Bratislavčanov.
Priebežné čísla po zrátaní pätiny okrskov naznačujú, že hlavné mesto smeruje ku kontinuitu a pokračovaniu rozbehnutých mestských projektov. Hoci sčítavanie stále prebieha a v hre zostávajú desiatky tisíc hlasov z veľkých obvodov, rozdiel medzi Vallom a Rážom presahuje takmer 27 percentuálnych bodov. Definitívne potvrdenie mandátu a presné zloženie bratislavského mestského zastupiteľstva prinesú až finálne zápisnice zo všetkých 17 mestských častí.