V niekoľkých mestách vypukli násilnosti a polícia nasadila desaťtisíce príslušníkov.
Vo Francúzsku pokračujú rozsiahle protesty proti vysokým životným nákladom a nedostatočnému financovaniu školstva. Počas demonštrácií polícia zadržala viac ako 1 000 ľudí. V niekoľkých mestách došlo aj k násilným stretom medzi protestujúcimi a bezpečnostnými zložkami.
Podľa francúzskeho ministerstva vnútra sa na 289 protestoch zúčastnilo približne 410-tisíc ľudí. Odbory však odhadujú účasť až na 800-tisíc. Minister vnútra Laurent Nuňez upozornil, že počet zadržaných môže ešte narásť.
Polícia použila slzotvorný plyn aj vodné delá
Nepokoje vypukli napríklad v Paríži, Marseille a Lyone. Demonštranti hádzali na policajtov predmety a pyrotechniku, bezpečnostné zložky reagovali slzotvorným plynom a vodnými delami.
Do ulíc nasadili približne 70-tisíc policajtov, ktorí mali k dispozícii aj vrtuľníky a obrnené vozidlá. Úrady sa tak snažili zabrániť opakovaniu násilností z predchádzajúceho víkendu.