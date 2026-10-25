Slovinsko zaviedlo povinný vianočný bonus, ktorý musia zamestnávatelia vyplatiť do 18. decembra.
Zamestnanci v Slovinsku dostanú pred Vianocami povinný finančný bonus. Krajina schválila opatrenie, podľa ktorého musia zamestnávatelia vyplatiť pracovníkom na plný úväzok najmenej 740,94 eura, informuje chorvátsky portál Index.
Výška príspevku predstavuje polovicu slovinskej minimálnej hrubej mzdy, ktorá v roku 2026 dosahuje 1 481,88 eura. Zamestnávatelia musia bonus vyplatiť najneskôr do 18. decembra.
Nárok majú aj zamestnanci na čiastočný úväzok, ich príspevok však bude pomerne nižší.
Vianočné bonusy dostávajú aj v ďalších krajinách
Slovinsko nie je jedinou európskou krajinou s povinnými mimoriadnymi odmenami. V Portugalsku majú zamestnanci nárok na vianočný príspevok vo výške mesačnej mzdy.
V Grécku dostávajú pracovníci okrem vianočného bonusu aj veľkonočný a dovolenkový príspevok. V Španielsku sú povinné dve mimoriadne platby ročne, pričom ich možno po dohode rozložiť aj do pravidelných mesačných výplat.